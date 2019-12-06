Kıbrıslı Türk Mücahitlerden TSK'ya anlamlı destek

06.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:30

Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla topladıkları yardımı Türk Büyükelçiliğine takdim etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve üyeler, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla topladıkları yardımı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye takdim etti. KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk yaptığı açıklamada, TSK'nın uluslararası hukuka uygun olarak Barış Pınarı Harekatı'nı icra ettiğini, bölgeye huzur ve barışı getirdiğinin altını çizdi.



Öztürk, TSK'nın halen ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesine devam ettiğini ifade ederek, "Londra'da yapılan NATO Zirvesinde de terörle mücadeledeki kararlılığımız vurgulandı ve PYD/YPG terör örgütünün de gerçek yüzü ortaya kondu. TSK, Kıbrıs adasında Garanti ve İttifak Anlaşmalarından kaynaklı hak ve menfaatleri korumaya devam edecek ve adada asla bir oldu bittiye müsaade etmeyecek" dedi.



Söz konusu yardımın kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğuna da değinen Öztürk, TMT Mücahitler Derneğine harekata ve TSK'ya verdikleri destek için teşekkür etti.



"Barış Pınarı Harekatı ile varılan noktayla kıvanç duymaktayız"



Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de toplanan yardım için memnuniyet duyduğu belirterek, "Bu bağış son derece önemli. Kıbrıs Türkünün yüzünün Anadolu'ya dönük olduğunun, TSK ile her zaman yan yana, omuz omuza olduğunun ispatıdır. Barış Pınarı Harekatı ile de varılan noktayla kıvanç duymaktayız" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin harekat sırasında sivil kayıplarının en asgari düzeyde tutulması yönünde uluslararası toplumdan telkinler alındığını hatırlatan Başçeri, uluslararası toplum bu konuyu tartışırken, TSK'nın öncülüğünde terörden temizlenen alanda bugün okulların yeniden eğitime başladığını görmekten gurur duyduklarını da belirtti. Başçeri, okulların açılmasının harekatın başarıya ulaştığının, bölgede hayatın normale döndüğünün ve terör örgütünün bölgeden temizlendiğinin kanıtı olduğunu söyleyerek, "Rusya ile birlikte yaptığımız devriye çalışmaları da devam etmekte, havadan ve karadan bu devriyelerle bu bölgenin terör örgütünden arındırılması için gayretlerimiz sürmekte. Bu anlam da dizlerin TSK'ya yapmış olduğu bu katkı için bir kere daha hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA