Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi
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Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi

Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.

07.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:30
Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi

Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.


Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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