Kıbrıslı Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi

07.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:30

Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.



Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle