Kıbrıslı Rumlar'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Maraş isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kıbrıslı Rumlar'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Maraş isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini Türk yönetimi altında açmaya yönelik adımlar Kıbrıs Rumlarını da heyecanlandırdı.

Kıbrıslı Rumlar'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Maraş isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya...
30.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini Türk yönetimi altında açmaya yönelik adımlar Kıbrıs Rumlarını da heyecanlandırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne rest çeken Kıbrıslı Rumlar; "Türk yönetiminde Kapalı Maraş'ta yaşamaya hazırız"dedi.

Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türk yönetimi altında Kapalı Maraş'ta yaşamaya hazır olduklarını açıkladı. 1974'te kapanan ve 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ta yaşayan Rumlar, Rum yönetiminin, 'Türklerin yönetiminde açılacak Maraş'a dönmeyin' çağrılarına tepki gösterdi. 

Maraş'ın önde gelen ailelerinin temsilcileri, "25 bin Maraşlı Türk yönetiminde yaşamak için geri dönmek niyetinde" açıklaması yaptı. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yıl sonuna doğru Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açıklacağını açıklamıştı.Kapalı Maraş bölgesi sakinlerinin Rum yönetimine tepki verdiği belirtilen Rum medyası haberlerinde, Rum yönetiminin Maraşlıları tek başına ve çıkmazda bıraktığı ifade edildi. Maraşlılar, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastaiadis'in, "Size, Kıbrıs Türk idaresi altında Maraş'a dönmekle ilgili gelen tekliflere kulak tıkayın" açıklamasına, "eski vatanseverlik söylemi" diye tepki gösterdi.'DÖNMEYE HAZIRIZ'

Bölgede en fazla otelleri olan Rum Andreas Lordos, "Ben de dahil en az 25 bin Maraşlının geri dönmek niyetinde olduğunu biliyorum" dedi. Nikor Karullas da, Kapalı Maraş'a dönmek istediğini belirterek, "Kıbrıs Türk idaresi altında da yaparım" dedi. Vakos İkonomu adlı Rum da, "Tabii dönmek isterim. Balık avladığım ve küçükken oynadığım sahile dönmek ve bir kulübe inşa ederek, orada kalmak. Kıbrıs Türk idaresi altında da dönerim çünkü geri dönme gereği varlığını asla kaybetmedi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi Yaşam
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Güncel
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi Güncel
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ibadete açılabilir
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ibadete açılabilir
Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu
Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu
Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi
Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Tartan Didem Soydan Rasim Öztekin
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Başakşehir
Şu an buradasınız: Kıbrıslı Rumlar'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Maraş isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 15:25:30. #1.14#
title