Kıbrıslı Rum Liderden Gaz Paylaşım Önerisi: 4 Bize, 1 Türklere
Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis pazar günü Kıbrıs meselesi hakkında görüşecek.
Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis pazar günü Kıbrıs meselesi hakkında görüşecek. Nikos Anastasiadis mevcut durumu ve çözüm önerilerini Euronews'e değerlendirdi…
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