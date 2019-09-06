Kıbrıslı liderler bm resepsiyonunda bir araya geldi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı.
06.09.2019 18:52
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı.
BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya gelen liderler, sohbet etme imkanı buldu.
Kaynak: DHA