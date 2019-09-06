Kıbrıslı liderler bm resepsiyonunda bir araya geldi

Kıbrıslı liderler bm resepsiyonunda bir araya geldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı.

06.09.2019 18:52
Kıbrıslı liderler bm resepsiyonunda bir araya geldi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ara bölgede verdiği gayri resmi resepsiyona katıldı. 

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya gelen liderler, sohbet etme imkanı buldu.


Kaynak: DHA
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