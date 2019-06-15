Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı
KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.
KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.
- Karahasan
Gümüş balığının yoğunlukta bulunduğu Doğu Akdeniz'e açılan balıkçıların Karpaz açıklarında gördükleri bir grup balina, balıkçılar şaşırttı. İlk kez balina gördüğünü söyleyen balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık konuşmalarına yansıdı. Yaşanan o anları ise teknedeki bir kişi kaydetti.
- Karahasan
Kaynak: DHA
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