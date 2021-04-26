Kıbrıscık'ta fidanlar toprakla buluşturuldu
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Kıbrıscık'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

Kıbrıscık'ta fidanlar toprakla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ile Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bugün Fidan Yarın Nefes Olacak" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ile Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bugün Fidan Yarın Nefes Olacak" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Çevrenin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunulması, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesinin sağlanması ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Şehit Süleyman Tombak İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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