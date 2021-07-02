Kıbrıscık Kaymakam V. Mehmet Kaan Kini

Kıbrıscık Kaymakam V. Başlama Tarihi Mehmet Kaan KİNİ 28. 06. 2021Kaymakamımız Mehmet Kaan KİNİ 1994 yılında Yozgat ilinde doğmuş olup aslen Iğdırlıdır.

Kıbrıscık Kaymakam V. Başlama Tarihi Mehmet Kaan KİNİ 28. 06. 2021

Kaymakamımız Mehmet Kaan KİNİ 1994 yılında Yozgat ilinde doğmuş olup aslen Iğdırlıdır. İlköğrenimini Iğdır/Aralık, Konya/Karapınar ve Konya/Selçuklu' da yapmasının ardından Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Lise öğrenimi sürecinde,

? Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile birlikte düzenlenen Avrupa Birliği Bilgi Yarışması'nda iki yıl Konya birinciliği ve bir yıl da Türkiye finalinde beşincilik elde etmiştir.

? TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Sosyoloji dalında "Üniversiteye Hazırlık Sürecinde Son Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Sorunlara Çözüm Önerileri" adlı çalışmasıyla Antalya Bölge Finali'nde Üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Kaymakam olma isteği dolayısıyla lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yükseköğrenimini gerçekleştirmiştir.

Gazi Üniversitesi öğrenimi sürecinde

? Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı'nın ev sahipliğindeki "Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yunus'a ve Günümüze Tesirleri ile Hoca Ahmet Yesevi ve İmam Maturidi" konulu ulusal akademik Makale Yarışması'nda "Türk Manevi Kimliğinin Mimarları" isimli makalesiyle ikinci olmuştur.

? İnceleme dalında "Tanpınar'da Kadın" teması ile düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nda "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Öz Yaşamı ve Kült Eseri Huzur'da Kadın" adlı makalesiyle beşinci olarak Mansiyon Ödülü'nü kazanmıştır.

Gazi Üniversitesi İ. İ. B. F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yükseköğrenimini tamamlamasının ardından 2019 yılında gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı'nı kazanmış ve ardından da Karabük Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamıştır.

İl Merkez Stajını Karabük Valiliğinde,

1. Mülkiye Müfettişi Refakatinde Stajını Denizli'de

1. Kaymakam Refikliği Stajını Edremit Kaymakamlığında,

2. Mülkiye Müfettişi Refakatinde Stajını Kastamonu'da

2. Kaymakam Refikliği Stajını Emirdağ Kaymakamlığında gerçekleştirmiştir.

Sinop/Türkeli Kaymakam V. Görevini yürütmekte olan Kaymakamımız Mehmet Kaan KİNİ T. C. İçişleri Bakanlığının 23. 06. 2021 tarihli Bakanlık Olur'u ile Kıbrıscık Kaymakamlığına vekaleten atanmış olup ilçemizdeki görevine 28. 06. 2021 tarihinde başlamıştır.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Devlet Üniversitesinin Sosyal Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda "Bir Mesleğin Yaşamöyküsü: Kaymakamlık" adlı dönem projesi ile lisansüstü öğrenimini tamamlamıştır.

Kaymakamımız Mehmet Kaan KİNİ Türkeli Güzelkent'in Fahri hemşehrisidir.

Kaynak: Habermetre