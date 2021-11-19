Kıbrıscık İlçesi Kaymakamı Sayın Mehmet Kaan KİNİ Kaymakamımızı Ziyaret Etti

Kıbrıscık İlçe Kaymakamı Sayın Mehmet Kaan KİNİ, İlçemiz Kaymakamı Sayın Oktay ERDOĞAN'ı Kaymakamlık makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ile Kıbrıscık Kaymakamı Sayın KİNİ bir süre kaymakamlık makamında sohbet etti. Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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