Kıbrıs Türklerine Yönelik Soykırım Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünde Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda "Hakikatların Tarihi: Yunan Katliamları ve Türk Kurbanlar" isimli iki bölümden oluşan belgesel yayınlandı.



KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda (AzTv) yayınlanan belgeselde eski Osmanlı topraklarında Yunanların Türklere yaptığı soykırımlar ve amansız katliamlara değinildi. Konuyla ilgili izleyicilere gerçek deliller sunuldu. Belgesel filmde Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi için elinden geleni yapan Batı devletlerinin bu konuda Yunanları kullanması, bölgeyi kan gölüne çevirerek Türklerin kendi topraklarını terk etmesi için her yolu denemeleri açık bir dille ifade ediliyor. Ayrıca belgeselde Yunanlar tarafından katledilen insanların acı kaderi ve sığınmacı hayatı yaşamış toplumun zor durumundan bahsediliyor.



İkinci bölümde ise Kıbrıs Türklerinin başına getirilen felaketler aktarıldı. Yunanların ENOSİS planları, EOKA örgütünün hayata geçirdiği katliamlar, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Taşkent ve diğer bölgelerde Türklerin soykırımıyla sonuçlanan olaylar gözler önüne serildi. Olayların şahitlerinin anlattıkları ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arşivlerinde yer alan Yunanların yaptığı katliamlara ilişkin bilgiler de detaylı bir şekilde izleyicilere sunuldu.



Azerbaycan Televizyonu'nun çekim ekibi, 6 gün boyunca Kuzey Kıbrıs'ta olayların yaşandığı yaşam alanlarını ziyaret etti. Belgeselde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, KKTC Başbakan Yardımcıları Serdar Denktaş'ın ve Kuzey Kıbrıs'ın diğer devlet adamlarının fikirlerine de yer verildi. - BAKÜ