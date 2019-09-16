Kıbrıs: Türkiye Ada'da iki taraf arasına girerek anlaşmalara mani olmaya çalışıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromou, Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki iki yönetimin arasına girerek anlaşmalarına mani olmaya çalıştığını iddia etti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromou, Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki iki yönetimin arasına girerek anlaşmalarına mani olmaya çalıştığını iddia etti.
Lefkoşa'daki anma töreninin ardından basına açıklama yapan Prodromou, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği röportajı değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle