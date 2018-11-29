Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan Kayso'ya Ziyaret

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Kıbrıs Sanayi Odası'nı KAYSO'da görmekten son derece memnun olduklarını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, karşılıklı işbirliklerine hazır olduklarını belirterek, Kayseri sanayisinin gelişim süreci, Kayseri sanayi Odası'nın çalışmaları ve OSB'ler hakkında misafirlere bilgiler verdi. Kayseri'de büyük sanayi yatırımlarının olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, kendi emsallerine göre Kayseri'nin genel manada iyi durumda olduğunu ancak daha iyi olmak için hep birlikte mücadele ettiklerini anlattı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sürekli göç verdiğine değinerek, "Ekonomimiz güçlü olmalı ki yaşayan insanlarımız yerinde kalması lazım. Güçlü olmak içinde yatırım yapmak, üretim yapmak ve ürettiğini satmak lazım. Her ne kadar ambargolu ülke olsak da çeşitli ülkelere süt ürünleri ve narenciye ihracatı yapıyoruz" dedi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında daha güçlü bir işbirliğine ihtiyaç olduğuna değinen Avunkduk, bunu da ikili ilişkilerle daha hızlı geliştirebileceklerini belirterek, Kıbrıs'ta cazip yatırım ortamlarını görmeleri için Kayseri Sanayi Odası'nı Kıbrıs'a davet etti. - KAYSERİ