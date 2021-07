Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığına seçilen Ali Kamacıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC'nin Türkiye için öneminin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla KKTC'nin yanında yer aldığını vurguladı.

Kıbrıs'ın ekonomik ve sosyal gelişimi için her türlü çalışmayı Oda olarak desteklediklerini bildiren Baran, "KKTC'nin her zaman yanındayız. Ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik her türlü çalışmada yer aldık ve almayı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu da yeni yönetim olarak heyecanla göreve başladıklarını, hedeflerinin KKTC'nin ihracatını artırmak olduğunu belirtti.

Kamacıoğlu, ATO'nun bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır