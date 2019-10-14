Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

14.10.2019 15:39
Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

DHA'ya konuşan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek amacıyla operasyon yaptığına işaret etti. Vatandaşlar, "Operasyonlar bölgede bir tane terörist kalmayana kadar devam etmeli" görüşünde olduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokaklardan genel görüntü

Vatandaşların düşünceleri


Kaynak: DHA
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