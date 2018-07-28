FETÖ'den Aranan 45 Kişi Kıbrıs'tan Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken dün gece KKTC polisinin aldığı ihbar üzerine yakalandı.

KKTC'de emniyet görevlileri, ihbar üzerine Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenledi.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KKTC'nin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonda, Türkiye'de aranan bazı FETÖ zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

9 KADIN VE 17 ÇOCUK ARALARINDA YER ALIYORDU

Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi. Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk etti.

Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 günlük gözaltı kararı verdi.