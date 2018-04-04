Kıbrıs'taki 2 Bin Kayıptan Yarısının Kalıntıları Tespit Edildi"

Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü ve Komite Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar, Kıbrıs'taki 2 bin kayıptan yarısının kalıntılarının tespit edildiğini bildirdi.

AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nden bir heyet, Kıbrıs'ta yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Kayıp Şahıslar Komitesi'ni ziyaret etti.

AP Raportörü İspanyol Juan Fernando Lopez Aguilar, heyetin ara bölgedeki antropoloji laboratuvarını ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, AP'nin sadece Kıbrıs'taki kayıp şahıslar için değil, AB genelindeki kayıplar meselesi hakkında da çok hassas olduğunu söyledi.

AB'nin devamlı olarak bu konuya kaynak ayırdığına dikkati çeken Aguilar, AB'nin bu konuda en çok bağışı yapan kurum olduğunu ifade etti.

Kıbrıs'ta 2 bin kayıptan yarısının kalıntıları tespit edildi

AP Raportörü Aguilar, Kıbrıs'taki 2 bin kayıptan yarısının kalıntılarının tespit edildiğini, çalışmaların devamını sağlamak için gerekli kaynağın garanti edilmesi adına AB Bütçe Komitesi ile çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Yaptıkları temaslarda askeri bölgelere giriş ve arşivlerdeki belgelere erişme sıkıntısının yaşandığını gördüklerini belirten Aguilar, AB'nin bu sıkıntıların aşılmasına olanak sağlayacak zeminin oluşturulması için ortaya konacak tüm diplomatik çabaları desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Aguilar, AP olarak kayıpların akıbetinin belirlenmesine yardımcı olarak tüm bilgilerin paylaşılması için elinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1964 ve 1974'te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.