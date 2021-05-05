Kıbrıs'ta yine "Rum kimliği" tartışması: Bir yöntemi varsa iade edeceğim
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Kıbrıs'ta yine "Rum kimliği" tartışması: Bir yöntemi varsa iade edeceğim

Kıbrıs'ta yine 'Rum kimliği' tartışması: Bir yöntemi varsa iade edeceğim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kıbrıs'ta Rum lider Anastasiadis'in "Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?" sözlerine yanıt veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, " Benim de var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim" dedi.

  Kıbrıs'ta Rum lider Anastasiadis'in "Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?" sözlerine yanıt veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, " Benim de var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim" dedi.

Kıbrıs'ta bir kez daha "Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tartışması yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Paskalya Bayramı mesajında Kıbrıslı Türklerle ilgili "vatandaşlarımız"  ifadelerini kullanması krize yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, telefonla katıldığı bir canlı yayında, Anastasiadis'in, "Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. 

TATAR: BİR YÖNTEMİ VARSA İADE EDECEĞİM

"Ben 1974'ten önce doğdum, benim de var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Anastasiadis, 'Bu kimliği aldınız, bana biat ediyorsunuz' demek istiyor" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında,"Benim halkım, benim insanım bu pasaportu kullanıyorsa, bu bir ihtiyaçtır. Maalesef gasp ettikleri devletin imtiyazıdır. İnsanımız, seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalanıyor" diye konuştu. "Kimlik sahibi Kıbrıslı Türkler, Rum tarafında mı ikamet ediyor? Anastasiadis'e oy mu veriyor?" diyen Tatar, Anastasiadis'in, Kıbrıslı Türklerle ilgili "vatandaşlarımız" ifadesini kullanmasının farklı bir yöne çekilebildiğini ifade etti. 

HALKA İADE EDİN ÇAĞRSINDA BULUNULMUŞTU

KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kendi adını taşıdığı torunu Rauf Kürşat Denktaş'ın da Rum kimliği alması geçtiğimiz yıllarda adada yoğun bir şekilde tartışılmıştı. KKTC'nin ikinci ve üçüncü Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, geçtiğimiz yıllarda Rumların pasaport ve kimlik vermeyi suistimal ettiğini belirterek halka iade edin çağrısı yapmıştı.


- Lefkoşa
Kıbrıs'ta yine 'Rum kimliği' tartışması: Bir yöntemi varsa iade edeceğim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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