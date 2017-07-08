Kıbrıs'ta Yine Hayal Kırıklığı

İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamaması, adada yaşayanlarda yine hayal kırıklığı yarattı.



Çözüme ulaşılamaması konusunda taraflar her zamanki gibi birbirini suçluyor.



Toplantıları izleyen Rum gazeteci Stella Michail'in izlenimleri şu şekilde: "Yunan ve Kıbrıslı Rumlara göre, görüşmelerin başarısız olmasının nedeni, Türk tarafının çözüm olsa bile garantörlük ve askeri müdahale haklarından vazgeçmemesi. Türk tarafı belirli sayıda Türk askerinin Kıbrıs'ta sürekli kalmasını savunuyor ve Yunanistan ve Rum kesimi tarafından bu kabul edilebilir değil. Onlara göre Avrupalı modern bir ülkede garantiye ve yabancı birliklerin sürekli kalmasına gerek yok."



Başbakan Binali Yıldırım, 2004'deki referandum sonrası Güney Kıbrıs tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne üye yapılması bugünlerin altyapısını hazırladığını söyledi.



Başbakan Yıldırım, "geçmiş yıllardaki acıların tekrarlanmaması için güvenlik ve garanti konusu hayati önem sahip. Burada herhangi bir gevşeme söz konusu olamaz." diye konuştu.



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Tags: Kıbrısta Kıbrıs yine kırıklığı hayal Türkiye-Kıbrıs ilişkileri Gepost: 08 juli 2017