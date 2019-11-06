Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor

Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor

Kıbrıs yönetimi ülkede tartışma konusu olan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' politikasında ciddi değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda ilk olarak Kıbrıs kimliği verilen 26 kişinin pasaportları iptal edilecek.

06.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:13
Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor

Kıbrıs yönetimi ülkede tartışma konusu olan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' politikasında ciddi değişikliğe gidiyor.


Bu kapsamda ilk olarak Kıbrıs kimliği verilen 26 kişinin pasaportları için iptal süreci başlatıldı. İşleme alınanlar arasında Rusya, Kamboçya, Çin, Kenya, Malezya ve İran vatandaşları bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et