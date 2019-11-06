Kıbrıs'ta 'yatırım için vatandaşlık' krizi: Yabancılara verilen 26 pasaport iptal ediliyor

06.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:13

Kıbrıs yönetimi ülkede tartışma konusu olan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' politikasında ciddi değişikliğe gidiyor.



Bu kapsamda ilk olarak Kıbrıs kimliği verilen 26 kişinin pasaportları için iptal süreci başlatıldı. İşleme alınanlar arasında Rusya, Kamboçya, Çin, Kenya, Malezya ve İran vatandaşları bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle