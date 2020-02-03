Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara ait eserlerden oluşan sergi açıldı

03.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:36

Kıbrıs'ta 1974'ten sonra Kuzey'de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle, Rum arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi açıldı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğindeki serginin açılışına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra çok sayıda Türk, Rum ve yabancı davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, kültürel, tarihi ve sanatsal değerlerin bir toplumun kimliği ve hafızası olduğunu söyledi.

Bu değerlerin korunmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Akıncı, sergiyi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının birbirlerinin sanatsal ve kültürel değerlerine saygılarının bir göstergesi olarak gördüğünü kaydetti.

Akıncı, Kıbrıslı Türklerin 1963 öncesine ait radyo ve TV kayıtlarının Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) tarafından muhafaza edilerek iade edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesinin düzenlediği sergide, Kıbrıs'ta liderlerin uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974'ten sonra KKTC'de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle Rum arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtları yer aldı.

Sergide, 1974 sonrası Kuzey'de kalan Kıbrıslı Rumlara ait 219 tablodan restore edilen 60'ı ve RIK televizyonu ve radyosunda Kıbrıslı Türklere ait 54 TV ve 22 radyo programı ziyaretçilerle buluştu.

Kaynak: AA