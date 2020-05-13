Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde koronavirüs protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde koronavirüs protestosu

KIBRIS'TA Türk ve Rumların bir arada yaşadığı Pile Köyü'nde Türkler koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için eylem yaptı.

Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde koronavirüs protestosu
13.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:20

KIBRIS'TA Türk ve Rumların bir arada yaşadığı Pile Köyü'nde Türkler koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için eylem yaptı. Ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan eylemciler; 'mülteci değiliz' sloganları attı.

Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile Köyü'nde Türkler koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için eylem yaptı.Eylemciler adına açıklama yapan Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri eleştirdi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Koronavirüsün kontrol altına alındığını savunan Güden, geçilerine izin verilmesi gerektiğini ifade etti. "500 Kıbrıslı Türk Pile'de unutuldu" diyen Güden, "Bizler adalet istedik. Adalet görmedik. Bize adaleti çok görenlere adaleti göstereceğiz bu barikatlarda. Bu ülkede barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz. Sözde vatan sevgisi olanlar bu topraklarda bu insanların yok olmasına yol açtılar. Gençlerimiz köylerine gelemiyor. Ölülerimiz mezara giderken eşimiz dostumuz cenazemizin arkasından belli saatlerde gelebildi. Biz bunları yaşadık" dedi.

14 GÜNLÜK KARANTİNAYA KARŞI ÇIKTILAR

Pile, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı köy olarak bilinirken, Türkler, Kuzey Kıbrıs'a geçişlerde kendilerine kolaylık sağlanmasını istiyor. KKTC hükümeti de, geçiş yapanlara 14 karantina altında kalma şartı koşuyor. Köy halkı koronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinaya karşı çıkıyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Haber
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti Haber
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı Haber
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti Haber
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hazal Kaya Ersin Korkut
Spor Falcao Ali Koç Metin Oktay Malcolm Thomas Utku Yuvakuran
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Survivor
Şu an buradasınız: Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde koronavirüs protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:54:57. #1.15#
title