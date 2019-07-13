Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek

Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek

Kıbrıs açıklarında hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürdü.Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunduğu teklife destek verdi

Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek

Kıbrıs Adası açıklarındaki hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürdü.

Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunduğu teklife tam destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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