Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek
Kıbrıs açıklarında hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürdü.Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunduğu teklife destek verdi
Kıbrıs Adası açıklarındaki hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda Türk tarafı ortak bir komite kurulması yönünde Rum kesimine yeni bir teklif götürdü.
Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunduğu teklife tam destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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14:52 Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek