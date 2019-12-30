Kıbrıs'ta toplu tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadın 'yalan beyan'dan suçlu bulundu

30.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:31

Güney Kıbrıs'ta bir mahkeme, İsrailli gençlerin kendisine toplu tecavüz ettiğini iddia eden İngiliz kadını 'yalan beyan' gerekçesiyle suçlu buldu.



İngiltere vatandaşı 19 yaşındaki turist kadın, temmuz ortalarında Kıbrıs'ın Ayia Napa kasabasındaki otel odasında 12 İsrailli gencin kendisine toplu halde tecavüz ettiğini iddia etmişti. Euronews.com'da Görüntüle