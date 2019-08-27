Kıbrıs'ta toplu tecavüz davası: İngiliz kadın tecavüzü 'uydurduğu' suçlamasını reddetti
Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında önce 12 İsraillinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen, daha sonra başvurusunu geri çeken İngiliz genç kız, iftira suçuyla çıkartıldığı mahkemede, başından geçenleri uydurduğu yolundaki şikayeti reddetti.
Güney Kıbrıs'ta temmuz ayında önce 12 İsraillinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen, daha sonra başvurusunu geri çeken İngiliz genç kız, iftira suçuyla çıkartıldığı mahkemede, başından geçenleri uydurduğu yolundaki şikayeti reddetti.
Mahkeme, yalan beyan ve iftira suçlamasıyla gözaltına alınan genç kızın, bugünkü duruşmasında kefalet karşılığı serbest bırakılmasına ve davanın 2 Ekim'de görülmesine karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle