Kıbrıs'ta toplu tecavüz davası: İngiliz kadın tecavüzü 'uydurduğu' suçlamasını reddetti

Kıbrıs'ta toplu tecavüz davası: İngiliz kadın tecavüzü 'uydurduğu' suçlamasını reddetti

Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında önce 12 İsraillinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen, daha sonra başvurusunu geri çeken İngiliz genç kız, iftira suçuyla çıkartıldığı mahkemede, başından geçenleri uydurduğu yolundaki şikayeti reddetti.

27.08.2019 14:00
Kıbrıs'ta toplu tecavüz davası: İngiliz kadın tecavüzü 'uydurduğu' suçlamasını reddetti

Güney Kıbrıs'ta temmuz ayında önce 12 İsraillinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen, daha sonra başvurusunu geri çeken İngiliz genç kız, iftira suçuyla çıkartıldığı mahkemede, başından geçenleri uydurduğu yolundaki şikayeti reddetti.


Mahkeme, yalan beyan ve iftira suçlamasıyla gözaltına alınan genç kızın, bugünkü duruşmasında kefalet karşılığı serbest bırakılmasına ve davanın 2 Ekim'de görülmesine karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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