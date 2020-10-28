Kıbrıs'ta Tatar ve Anastasiadis bir araya geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da bir araya geliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da bir araya geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelmeyi kabul ettikleri belirtildi. BM Barış Gücü Sözcülüğünden verilen bilgiye göre, görüşme BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki kendi ikametgahında saat 19.00'da gerçekleşecek.

Görüşme liderler arasındaki ilk görüşme olması nedeniyle önem taşıyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı