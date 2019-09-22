Kıbrıs'ta Son Söz Paneli

22.09.2019 16:44

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 20-21 Eylül'de düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" başlıklı uluslararası konferansın sonuç bildirisi hazırlandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, yerli ve yabancı akademisyenler, siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, bürokratlar ve gazetecilerin katıldığı toplantının ardından bildirge hazırlandı.

Kıbrıs için en iyi seçeneğin "iki devletli çözüm" olacağı belirtilen bildirgede, Kıbrıs konusunun, sadece "Doğu Akdeniz'in kontrolünde kimlerin etken olacağı"nın değil, doğrudan Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahı konusu olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), mavi vatanın ve ana vatanın da kaderini etkileyecek öneminin haiz olduğu vurgulanan bildiride, şu maddeler yer aldı:

"Doğu Akdeniz'in yeni jeostratejisi ve jeopolitiği içinde Türkiye ve KKTC, Kıbrıs stratejisini gözden geçirmek ve temel değişikliklere gitmek zorundadır. Her şeyden önce KKTC'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye'nin güvenliği Kıbrıs'tan başlar. Bu, vazgeçilmez, değiştirilmez, değiştirilmesi teklif bile edilemez temel kuraldır. Buna şu kuralı da aynı kuvvetle ilave etmek durumundayız; Kıbrıs Türkü'nün refahı Türkiye'den başlar. Türkiye'nin refahı KKTC'den başlar. Bu düşüncelerle 'Kıbrıs'ta Son Söz' başlıklı bu toplantı, Türkiye Barolar Birliği tarafından toplumsal sorumluluk gereği 'Kıbrıs'ta hak ve çıkarlarımızı gözetecek şekilde yeni bir yol haritası oluşumuna katkı' amacıyla düzenlenmiştir. Ayni düşüncelerle bu toplantı, sahaya çok daha sağlam hukuki argümanlar üretilmesine katkıda bulunmak için gerçekleştirilmiştir."

Hazırlanan bildirgede Kıbrıs konusunda daha birçok madde yer alırken, panel kapsamında düzenlenen oturumlarda ise KKTC'de süratle mal ve hizmet sektöründe üretim ekonomisine geçilmesi, Türkiye'den gelen sudan azami şekilde yararlanılarak tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi sektörünün geliştirilmesi, Türkiye ve KKTC arasında ticaretin kolaylaştırılması, Türkiye'den KKTC'ye kablo ile elektrik getirilmesi projesinin süratle hayata geçirilmesi gibi konuların altı çizildi.

Kaynak: AA