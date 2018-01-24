Almanya'dan Sonra Şimdi de Güney Kıbrıs! Terör Destekçileri Sokağa Çıktı

Avrupa'nın farklı ülkelerinde terör estiren YPG destekçileri, bugün de Güney Kıbrıs'ta ABD ve Rus diplomatik temsilcilikleri önünde gösteri yaptı.

Lefkoşa'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya'nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.

TÜRKİYE ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Terör örgütünün sözde bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı. Rum polisi terör destekçilerine müdahale etmedi.

PKK destekçileri, Avrupa'nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.