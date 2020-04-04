Kıbrıs'ta okuyan 190 Türk öğrenci Balıkesir'de öğrenci yurduna getirilerek karantinaya alındı Kıbrıs'ta okuyan 190 Türk öğrenci Balıkesir'de öğrenci yurduna getirilerek karantinaya alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında önce Edremit Koca Seyit Havalimanı'na indi, ardından da karayolu ile Balıkesir Hasan Basri Çantay Öğrenci...

Kıbrıs'ta okuyan 190 Türk öğrenci Balıkesir'de öğrenci yurduna getirilerek karantinaya alındı

BALIKESİR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında önce Edremit Koca Seyit Havalimanı'na indi, ardından da karayolu ile Balıkesir Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 190 Türk öğrenci Balıkesir'de 14 gün sürecek karantina sürecini geçirecekleri öğrenci yurduna getirildi. Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanından havalanan uçak yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına geniş güvenlik önlemleri altında iniş yaptı. Alınan tedbirler altında aprona park edilen uçaktaki yolcular sağlık kontrolleri yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından daha sonra otobüslere bindirilen öğrenciler emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Balıkesir'de Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Öğrenciler 14 gün sürecek karantina sürecini öğrenci yurdunda geçirecekler. Öğrenci yurdu ise yetkililer tarafından özenle hazırlandı. Her öğrenci için odaya kişisel eşyalar konuldu.

Kaynak: İHA