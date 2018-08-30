- Kıbrıs'ta meyve sebze yüklü tırlar limanda mahsur kaldı

LEFKOŞA - Mersin'de gelen sebze ve meyve yüklü tırlar, KKTC'de tarım dairesini çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle Girne Turizm Limanı'nda mahsur kaldı.

Mersin Taşucu Limanı'ndan gelen sebze ve meyve bulunan tırlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığına bağlı tarım dairesini çalışanlarının hükümetin aldığı ek mesai kararına tepki olarak başlattığı grev, adaya gelen meyve sebze dolusu tırları da vurdu. Grev nedeniyle iki gündür Girne Turizm limanında mahsur kalan tır şoförleri, çektikleri video ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

KKTC 'ye getirilen sebze meyvelere uygulanan ilaç analizi konusuna da tepki veren şoförler, alınan grev kararı ile bir kat daha mağdur olduklarını belirtti.

Sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan tr şoförlerinden Adnan, Kıbrıs'a sebze meyve getirdiklerini ve iki gündür limanda kötü koşullarda bekletildiklerini ifade ederek, tuvaletlere bile bırakılmadıklarını belirtti.

Bir başka tır şoförü İbrahim ise, iki gündür Girne Turizm limanında beklediklerini söyleyerek, araçlarındaki sebze meyve soğutucularının yakıtlarının bittiğini getirilen meyve ve sebzelerin bozulmak üzere olduğunu ifade etti.