Kıbrıs'ta Hande rüzgarı!

25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:41

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ünsal, "sözü müziği kendine ait olan son şarkısı " Daha İyi " nin dinleyiciler tarafından tam not aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ünsal, "Formunu nasıl koruyorsun?" sorusuna ise " Bunun için özel bir şey yapmıyorum. Çalışmaktan spor yapmaya zaman kalmıyor. Sanırım işkolik bir kadınım hatta bu yüzden evimi taşıyorum. Evimi artık stüdyo olarakta kullanıcam " dedi.& ;



