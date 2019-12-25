Kıbrıs'ta Hande rüzgarı!
Pop müziğine hızlı bir giriş yapan ve şarkılarıyla çok beğenilen Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta Chamada kulüpte sahne aldı
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ünsal, "sözü müziği kendine ait olan son şarkısı " Daha İyi " nin dinleyiciler tarafından tam not aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ünsal, "Formunu nasıl koruyorsun?" sorusuna ise " Bunun için özel bir şey yapmıyorum. Çalışmaktan spor yapmaya zaman kalmıyor. Sanırım işkolik bir kadınım hatta bu yüzden evimi taşıyorum. Evimi artık stüdyo olarakta kullanıcam " dedi.& ;