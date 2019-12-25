Kıbrıs'ta Hande rüzgarı!
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Kıbrıs'ta Hande rüzgarı!

Pop müziğine hızlı bir giriş yapan ve şarkılarıyla çok beğenilen Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta Chamada kulüpte sahne aldı

25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:41
Kıbrıs'ta Hande rüzgarı!

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ünsal, "sözü müziği kendine ait olan son şarkısı " Daha İyi " nin dinleyiciler tarafından tam not aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ünsal, "Formunu nasıl koruyorsun?" sorusuna ise " Bunun için özel bir şey yapmıyorum. Çalışmaktan yapmaya zaman kalmıyor. Sanırım işkolik bir kadınım hatta bu yüzden evimi taşıyorum. Evimi artık stüdyo olarakta kullanıcam " dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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