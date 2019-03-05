Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde Yangın Çıktı -2

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Şehri'nde sabah 09.30 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan ofiste yangın çıktı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Girne Amerikan Üniversitesi Sekreterliği, yangının GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'a ait ofiste çıktığını, içerideki personelin anında tahliye edildiğini açıkladı.

TÜM DERSLER İPTAL

Açıklamada, "Olayda kimse yaralanmadı. Yangın bir oda dışında bir mekana da yayılmadı. Kütüphaneye yayılma riski vardı ancak yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik nedeniyle üniversitede bugün tüm dersler iptal edildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma araştırma başlattı. - Karahasan

Kaynak: DHA