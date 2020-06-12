Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu
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Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi.

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu
12.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:40

 Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi.

Mart ayından bu yana koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi. O anlar Demirören Haber Ajansı'nın kamerasına takıldı. İki ülkeyi ayıran tellere, "sizi özledim" yazan Kıbrıslı Türk ve Rumlar  uzun süre karşılıklı şarkılar söyleyip, sohbet etti.

SINIRDAKİ PARKTA ÖZLEM GİDERDİLERSınırdaki parka gelerek, Rum Kesimi'ndeki arkadaşıyla hasret gideren bir kişi ise, "Koronavirüs nedeniyle Güney Kıbrıs'ta arkadaşlarım kaldı, teller ardında iletişim kuruyoruz. Bir birimizi özlüyoruz. Duygulandım, bu anı görünce" dedi. Öte yandan, Kıbrıs'ta kuzey ve güney arasındaki sınır kapılarının 1 Temmuz'da açılması bekleniyor.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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