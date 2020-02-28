Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı
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Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı

KIBRIS'TA Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı.

28.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:44
Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı

KIBRIS'TA Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle, arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri 'in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı aradığını söyledi. Kararı Rum Bakanlar Kurulu'nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------------------- Lokmacı sınır kapısından görüntüSınır kapısından detaylarİnsanların görüntüleriAnons

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Kaynak: DHA

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