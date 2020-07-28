Kıbrıs'ta, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görevi uzatıldı
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Kıbrıs'ta, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görevi uzatıldı

Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık süre için yenilenmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararı bugün kabul edildi.

Kıbrıs'ta, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görevi uzatıldı
28.07.2020 22:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:22

Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık süre için yenilenmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararı bugün kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık süre için yenilenmesine ilişkin 2537 (2020) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bugün (28 Temmuz) kabul edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının söz konusu karara ilişkin olarak yaptığı açıklamayı destekliyoruz" denildi.

Açıklamada, "BMBG'nin Ada'daki varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının yine alınmamış olması BM kural ve ilkelerine aykırıdır. Esasen BMBG'nin Ada'daki mevcudiyeti konusunda Kıbrıs Türk makamlarıyla yasal bir düzenleme yapması gerekmektedir. Bu eksikliğe rağmen, BMBG'nin Ada'daki faaliyetlerinin sadece KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı sayesinde sürdürdüğünü bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Konseyin Ada'daki iki taraf arasında işbirliğine yönelik çağrılarda bulunurken, hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunu işbirliği alanlarından birisi olarak görmezden gelmesi düşündürücüdür.

Daha önce de vurguladığımız üzere, Doğu Akdeniz'e ilişkin meseleler, Ada'nın eşit ortakları olarak Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında hidrokarbon kaynakları konusunda tesis edilecek bir işbirliğiyle çözülebilir. Aynı anlayışla, Konsey kararında işaret edilen askeri makamlar arasında doğrudan temas mekanizmasının KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Rum karşıtı arasında kurulması mümkündür.

BM Genel Sekreteri'nin son BMBG raporunda (S/2020/682) da işaret edildiği üzere, iki taraf arasında etkin bir işbirliği tesis edilememesinin önündeki temel engel Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını tanıma, bir başka deyişle eşit ortak olarak kabul etme endişesidir.

Kıbrıs Rum tarafının bu zihniyeti, Ada'da elli yılı aşkın süredir çözüme dair çabaların akim kalmasının nedenidir. Kararda bir kez daha yer verilen Kıbrıs meselesinin çözümüne dair peşin hüküm içeren yazımlar da ne yazık ki Rum tarafını uzlaşmaz tutumunu sürdürme konusunda teşvik etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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