Kıbrıs'ta askeri bölgede bulunan cephanelikte patlama

12.09.2019 08:15

Kıbrıs'ın Girne şehrinde bir cephanelikte nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Şehrin doğusundaki bir askeri bölgede yaşanan olayda arka arkaya patlamalar yaşandı. Olayda can kaybı olmadığı açıklandı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olaydan kısa süre sonra Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bölgeye intikal etti. Euronews.com'da Görüntüle