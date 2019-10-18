Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem

Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem

Limasol şehri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiKıbrıs'in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18.10.2019 15:50
Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem

Limasol şehri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kıbrıs'in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 13.46'da meydana gelen 4.2 şiddetteki deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta ve denizin 5.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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