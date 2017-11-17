Kıbrıs Şehitlerine 54 Yıl Sonra Cenaze Töreni

Kıbrıs'ta, Rumlar tarafından 1963 yılında katledilen kayıp 3 şehit için cenaze töreni düzenlendi.



Rumlar tarafından katledilen kayıp şehitler Kemal Goççino, Mehmet Goççino ve Hüseyin Mustafa Vreççalı'nın kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailelerinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlendi.



Şehitlerin naaşı, Küçükkaymaklı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle defnedildi.



Törene bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Özçelik, Kayıp Şahıslar Komitesi temsilcileri, kayıp yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Tören sırasında bazı şehit yakınları duygulu anlar yaşayarak, göz yaşlarına hakim olamadı.



Şehit aileleri adına konuşan kayıp yakını Sevgi Alibaba, ailelerin 54 yıl sonra şehidlerini kendi eliyle gömmesinin hiç bulunmamasından iyi olduğunu belirtti.



Alibaba, hayatını gençlere tarih anlatmaya adadığını ifade ederek, tarihini bilmeyen devletlerin yıkılmaya mahkum olacağını kaydetti.



Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ve 1974 yılları arasında kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.



Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2001 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.