Kıbrıs Şehidinin Cebinden Çıkan Mektup, Anıt Olarak Sergileniyor

KIBRIS Barış Harekatı'nda şehit olan Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş'un cebinden çıkan duygu dolu notlar, Girne'deki Boğaz Şehitliği'nin girişine yapılan anıtta sergileniyor. Öleceğini düşünürken umutlarını sevgiyle yeşerten Kurtuluş'un yazdığı son satırlarındaki, "İşte bunu da kazasız belasız atlattık. Şimdi üst bölgesinde istirahat ediyoruz. Hülya'ya mektup yazdım ve helikoptere verdim" ifadeleri yürek burkuyor.

Harekat sırasında karamsarlığa kapılarak günlük notlarını cebindeki bir kağıt parçasında biriktiren Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş, son hatıratını yazdıktan 25 saat sonra, 26 Temmuz 1974'te şehit edildi. Şehidin Boğaz Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çimen, Kurtuluş'un ruhuna rahmet diledi. Dönemin komando tugay komutanlarından teğmen Zafer Tekin tarafından doğrulandığı öğrenilen, Şehit Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş'un ölmeden önce cebinden çıkan notları şöyle:

"Akçakoca-15 Temmuz 1974, Tugay'dan saat 05.00'te hareket, 92 kilometre yol yürüme ve o gece 23.15'te tugaya geri dönüş ve alarm hazırlığı.

17 Temmuz 1974, saat 09.00. Tugaydan Ankara'ya ve oradan Ovacık'a geçtik. Burada son hazırlıklar yapıldı. 20 Temmuz 1974, Ovacık'tan helikopterle saat 11.30'da hareket ettik ve 12.00'de Kıbrıs'a indirme yapıldı. O gün bölükten ayrılarak dağa çekildik. O gece baskına uğradık fakat karşı taarruz ile geri püskürttük. Barna'da savunma yapıyoruz. Şu anda mermiler başımızın üstünden geçiyor. Mevziide duruyoruz. 21 Temmuz 1974. Sabah saat 08.00.

Saat 12.00'de Boğaz Tepe'ye taarruz ile bayrak çektik. Bu sırada Hüsnü vuruldu. 2 esir aldık. Öldürülenlerin sayısı belli değil ve bir sürü mühimmat ele geçirdik. Gece devamlı olarak ahvan ateşine maruz kaldık. Bugün 22 Temmuz ve Barna'ya baskına gidiyoruz. Şimdiye kadar 2 şehit ve 10'a yakın yaralımız var. Barna'ya girdik. Başarılı bir şekilde şehri ele geçirdik. Bu arada 10 şehit, 7 yaralımız var. Gece 21.00'de üst bölgemize dönebildik. Şehirde stat yakınlarındaki cephane yüklü 2 reoyu roket atışı ile havaya uçurduk.

Bütün geceyi nöbette geçirdik. Şimdi saat 06.00. Yeni bir güne başlıyoruz. Bugün kimler şehit olacak, bunların içinde miyim? Bunu ilerleyen saatler gösterecek.

İnsan harp meydanında yaşamanın güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Bugünü de inşallah kazasız belasız atlatır, yarın güneşin doğuşunu seyredebilirim. Bugün de istirahat ettik. Bu akşamüzeri 18.30'da üst bölgesini terk ederek üst bölgesini Lefkoşa yakınında kurduk. Şu anda oradayız ve istirahat ediyoruz.

Bugün 24 Temmuz 1974. Artık silah sesleri kesildi ve üst bölgesinde emniyet tertibatı aldıktan sonra istirahat ediyoruz. Eve ve Hülya'ya mektup yazdım ve saat 13.15'te helikopterle yolladım. Mektuptan sonra istirahat ediyoruz. Şimdi aldığımız emre göre Girne'de çarpışmaya gidiyoruz. Buradan sağ çıkacağıma inanmıyorum. Bu çarpışmada öleceğimi tahmin ediyorum. Allah'tan hayırlısı inşallah kazasız belasız atlatırız bunu da.

Saat 16.30. İşte bunu da kazasız belasız atlattık. Şimdi üst bölgesinde istirahat ediyoruz. 25 Temmuz. Hülya'ya mektup yazdım ve helikoptere verdim." - Lefkoşa