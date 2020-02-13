Kıbrıs şehidi 45 yıl sonra gerçek mezarına defnedildi

13.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:18

KIBRIS Kayıp Şahıslar Komitesi, bir yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Başkenti Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliği'nde kazılara başladı. Kazılar sırasında iki mezarın 'toplu mezar' olduğu ortaya çıktı. Toplu mezarlarda kemikleri bulunan 5 şehidin, şehitlikte ayrı mezarları da olduğu belirlendi. Mezarı karışan şehitlerden biri olan Ecvet Yusuf'un kemikleri, adının yazılı olduğu mezara defnedildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, 5 mezarın açılmasına karar verdi. 1974 şehidi Ecvet Yusuf'un bulunduğu sanılan mezarda da başkasına ait kemikler bulundu. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu, daha önce toplu mezarda kemikleri çıkan Ecvet Yusuf'un, adının yazılı olduğu mezara defnedilmesi kararını verdi. Ecvet Yusuf için bugün Tekke Bahçesi Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şehidin ailesi, eski silah arkadaşları ve kalabalık bir topluluk katıldı.

45 YILLIK BİTMEYEN ACI

Törende konuşan Ecvet Yusuf'un oğlu Harper Orhon, "45 yıl babamızın yattığı yeri başka yer olarak bildik. 45 yıl sonra içimizdeki acıyı tekrardan kanattılar. Bulamayabilirlerdi de babamı. Türk, Rum, Yunanlı bu topraklarda kanını döktü. Bu topraklarda ölen her insan bizlerin evlatları oldu. Babamın mezarına 45 yıl sonra toprak atacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi. Yusuf'un kızı Nilgün Orhon da, "Bana, 1974'te ölen babamı bugün toprağa verdiriyorsunuz. Canımı yakarak" dedi.

TORUNDAN DEDEYE SON BAKIŞ

Törende, Ecvet Yusuf için şiirler de okundu. Törene katılan Ecvet Yusuf'un eşi Özgül ayakta durmakta zorlandı. Özgül'ü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı teselli etti. Yusuf'un torunu Tanem de dedesinin cenaze törenine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel görüntü

Ecvet Yusuf'un oğlu Harper Orhon'ın konuşması

Naaşın defnedilmesi

Torunun mezara çiçek atması

Kaynak: DHA