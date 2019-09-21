Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye: Blok 7 bizim egemenlik sahamızda

21.09.2019 12:00

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamaya cevap veren Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs Cumhuriyeti hidrokarbonlar konusundaki politikasını Avrupa ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.



Rum Yönetimi'nin açıklamasında 'Türkiye'nin açıklamasının bir kere daha Ankara yönetiminin 1982 Deniz Kanunu üzerinde Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nda vurgulanan uluslararası kanunları yok saydığının ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliği, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesine saygısızlığının bir göstergesi olmuştur' denildi. Euronews.com'da Görüntüle