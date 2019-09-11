Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiades: Anlaşılan, adada barış için Türkiye'nin onayı gerekiyormuş
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol arama çalışmaları nedeniyle ilişkilerin gerildiği Kıbrıs'ta taraflar, BM nezdinde yürütülen müzakerelerden sonuç alamadı. Euronews'a konuşan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades, ilerleme kaydedilmemesine neden olarak Ankara'nın tutumunu gösterdi
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol arama çalışmaları nedeniyle ilişkilerin gerildiği Kıbrıs'ta taraflar, Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen müzakerelerden sonuç alamadı.
BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla yapılan görüşmelerde Rum ve Türk yönetimleri, barış görüşmelerinin başlatılması için yapılan müzakerelerde ortak bir çerçeve üzerinde anlaşamadı. Euronews.com'da Görüntüle