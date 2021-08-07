Kıbrıs Rum kesiminde sahte Kovid-19 aşı belgesi düzenleyen doktor tutuklandı

Kıbrıs Rum kesiminde bir doktorun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan bir kişiye "sahte aşı sertifikası" düzenlediği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Kıbrıs Rum kesiminde bir doktorun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan bir kişiye "sahte aşı sertifikası" düzenlediği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Rum basınında yer alan habere göre, sahte Kovid-19 aşı belgesi düzenleyen 53 yaşındaki doktor, resmi belgede sahtecilik, ihmal ve halk sağlığına zarar verme soruşturması kapsamında Larnaka Bölge Mahkemesince 7 gün süreyle tutuklandı.

Adına sahte aşı kartı düzenlenen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin ise yoğun bakımda tutulduğu açıklandı.

Rum polisinin verdiği bilgiye göre, Kovid-19 nedeniyle 31 Temmuz 2021'den bu yana bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen 41 yaşındaki hastanın babası, oğlunun sahte aşı kartı aldığını söyledi.

Hastanın, tedavi gördüğü hastanedeki personele aşı olmamasına rağmen sahte aşı sertifikası aldığını itiraf ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan