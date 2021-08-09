Kıbrıs Rum kesiminde "sahte aşı kartı" skandalı büyüyor
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Kıbrıs Rum kesiminde "sahte aşı kartı" skandalı büyüyor

Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka'daki bir doktorun, 600 avro karşılığında sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kartı düzenlemek suçundan tutuklanmasının ardından "sahte aşı kartı" skandalının boyutunun daha büyük olduğu ve 3 doktorla ilgili de inceleme yapıldığı belirtildi.

Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka'daki bir doktorun, 600 avro karşılığında sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kartı düzenlemek suçundan tutuklanmasının ardından "sahte aşı kartı" skandalının boyutunun daha büyük olduğu ve 3 doktorla ilgili de inceleme yapıldığı belirtildi.

Alithia Gazetesi'nin haberinde, Rum kesiminde hastalarına sahte aşı kartı verdiğinden söz edilen doktorlarla ilgili konunun başka boyutlar kazandığı aktarıldı.

Haberde, konunun Rum Başsavcısı başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınacağı ve Rum polisinin 7 gün içerisinde tamamlamaya çalıştığı soruşturmada 20'den fazla kişinin ifadesini aldığı belirtildi.

Larnaka'daki doktorun 102 kişilik hasta listesinden hangilerinin aşılandığı, hangilerinin ise ne kadar ücrete sahte aşı kartı aldıklarının tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü bilgisi yer alan haberde, polisin 3 doktorla ilgili olayı da araştırmakta olduğu kaydedildi.

İkisi Baf, biri de Limasol'da gerçekleşen diğer olayların araştırıldığı vurgulanan haberde, Baf'ta görev yapan bir çocuk doktorunun oğluna sahte aşı kartı verdiği ve çocuğun şu anda Limasol Genel Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gördüğü ifade edildi.

Üçüncü olayda ise Limasol'da bir çiftin şahsi doktorlarından kendilerini sisteme "aşılanmış" olarak kaydetmesini istediklerini yazan gazete, doktorun ise bunu kabul etmeyerek çifti hasta listesinden çıkardığını ve polise bilgi verdiğini aktardı.

Gazete, araştırmalara göre, söz konusu doktorun şu an hastanede tedavi gören ve durumları ciddi olan 3 hastasının sistemde aşılı olduklarının görüldüğünü, ancak gerçekten aşılanmadıklarının tespit edildiğini de yazdı.

Kıbrıs Rum kesiminde, 7 Ağustos 2021'de 53 yaşındaki Larnakalı doktorun Kovid-19 aşısı yaptırmayan bir kişiye sahte aşı kartı düzenlediği gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Adına sahte aşı kartı düzenlenen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin ise yoğun bakımda tutulduğu açıklanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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