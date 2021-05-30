Kıbrıs Rum kesiminde parlamento seçimlerine katılım yüzde 63,9 oldu
Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen parlamento seçimlerine katılımın yüzde 63,9 olduğu açıklandı.
Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen parlamento seçimlerine katılımın yüzde 63,9 olduğu açıklandı.
Rum basınında yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların yaklaşık yüzde 50'sinin açıldığını, seçime katılımın yüzde 63,9 olduğunu bildirdi.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 18 sandalyeye sahip muhafazakar-merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) yüzde 27,39 oyla ilk sırada bulunuyor.
16 milletvekili bulunan sol ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 22,25 ile ikinci sırada yer alıyor. 9 sandalyeye sahip milliyetçi Demokrat Parti (DİKO) yüzde 11,43 oyla üçüncü sırada bulunuyor.
İlk kez 2016 seçimlerinde meclise 2 vekille giren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) de yüzde 6,63 oy aldı.
ELAM, Türkiye ve KKTC karşıtı duruş ve eylemleriyle öne çıkıyor.
Rum kesiminde resmi olmayan kesin sonuçların saat 23.00 sularında netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan