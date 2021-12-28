Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Kovid-19 vaka sayılarında artış devam ederken, son 24 saatte 2 bin 241 yeni vaka tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 98 bin 47 test yapıldığını, 2 bin 241 ile en yüksek günlük vaka sayısının saptandığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Açıklamada, 168 kişinin Kovid-19 tedavisinin hastanede sürdüğü, bunların 84'ünün durumunun ciddi olduğu ve 27'sinin entübe edildiği belirtildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 154 bin 926'ya yükselirken, toplamda 630 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

KKTC'de 209 vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 17 bin 192 test yapılırken, 175'i yerel 209 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ve 167 kişi taburcu edildi.

Ülkede 2 bin 185 kişinin Kovid-19 vakası devam ederken, yoğun bakımda 10 kişi bulunuyor.

KKTC genelinde bugün toplam 4 bin 102 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Toplamda 34 bin 763 vakanın görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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