Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.
22.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:04
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.
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Kaynak: AA