Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 7 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 26'dan 33'e çıkarken, KKTC'de de 6 koronaviris teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavirislü kişi sayısı 39'a yükseldi.

Kaynak: DHA