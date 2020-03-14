Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 21'e çıktı
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Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Dünya

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 21'e çıktı

KIBRIS Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

14.03.2020 00:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:29
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 21'e çıktı

KIBRIS Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylece, Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 21'e yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 7 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde, karantinaya alındı. 7 kişinin yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 14'ten 21'e çıktı. 

Ayrıca, Rum yönetimi koronavirüse karşı birtakım önlemler aldı. Rum lider Anastasiadis, 15 Mart itibarıyla 15 gün boyunca Rum vatandaşları dışında ülkeye girişlerin yasaklanacağını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:  

"15 Mart itibarıyla ilk aşamada 15 günlük dönemde, vatandaşlar, Güney Kıbrıs'ta yasal olarak ikamet edenler, öğrenim gören Avrupa ve üçüncü ülke vatandaşları kategorisinde olmayan vatandaşların ülkeye girişi yasaklandı."


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Kaynak: DHA

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Manşet

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