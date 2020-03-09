Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haber
Güney Kıbrıs, Güncel

Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

09.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:18
Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.

Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Can Elçin Sangu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman İsmail Kartal Hikmet Karaman
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:35:10. #1.15#