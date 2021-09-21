Kıbrıs Rum kesiminde hamile Suriyeli mülteciye kötü muamele Rum Meclisi'nde ele alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) hamile Suriyeli mültecinin çocuklarından ayrılarak, "insanlık dışı ve küçük düşürücü" muameleye maruz bırakılması Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi toplantısında gündeme geldi, polisten konuyla ilgili açıklama istendi.

Rum basınında yer alan haber de, hamileliğinin son ayında Suriyeli kadının, kocası ve küçük yaştaki diğer 2 çocuğuyla, 22 Ağustos'ta Lübnan'dan yola çıkan ve içerisinde 75 mülteci bulunan teknedeyken liman polisi tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Teknedeki mültecilere siyasi sığınma hakkı verilmezken, hamile kadının, rızası dışında Paralimni hastanesine götürüldüğü, burada yer olmamasından dolayı geceyi Ayia Napa Limanı'ndaki iskelede geçirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Larnaka Hastanesi'nde ertesi sabah doğum yapan kadın ile bebeğinin Köfünye'deki mülteci misafirhanesinde bulunduğu kaydedildi.

Ailesinin geri kalanı Lübnan'a geri gönderilen Suriyeli annenin psikolojik durumunun ise oldukça kötü olduğu ifade edildi.

Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi'nde ele alınan konuya ilişkin polisten izahat talep edildi.